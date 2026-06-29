हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों से हो रही सोहा अली खान की बेटी की परवरिश, कुणाल खेमू बोले- किताब या समाज के बनाए नियमों पर नहीं चले

Kunal Khemu On Raising Daughter With Soha Ali Khan: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अलग-अलग धर्म और संस्कृतियों के बीच रिश्ते बनाए और उन्हें खूबसूरती से निभाया। अभिनेता कुणाल खेमू और अभिनेत्री सोहा अली खान भी उन चुनिंदा कपल्स में शामिल हैं, जिनकी शादी को एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों अक्सर अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को साझा करते रहते हैं। हाल ही में कुणाल ने अपनी बेटी की परवरिश को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने कभी समाज की सोच या लोगों की राय को अपनी पैरेंटिंग के बीच नहीं आने दिया।