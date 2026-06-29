Awarapan 2 Teaser: लंबे समय के बाद रोमांटिक अंदाज में पर्दे पर लौटे इमरान हाशमी, टीजर देख फैंस को मिला सरप्राइज

Emraan Hashmi In Awarapan 2 Teaser: बॉलीवुड में जब भी रोमांस, दर्द और इंटेंस लव स्टोरी की बात होती है तो इमरान हाशमी का नाम सबसे पहले याद आता है। एक दौर ऐसा था जब उनकी फिल्मों के गाने और इमोशनल कहानियां युवाओं की पहली पसंद हुआ करती थीं। अब एक बार फिर वही दौर लौटता नजर आ रहा है। लंबे इंतजार के बाद मेकर्स ने 'आवारापन 2' का पहला टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।