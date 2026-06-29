‘Anjaane Safar Par’, ‘आवारापन 2’ का टीजर आते ही आमाल मलिक ने लिखी दिल छू लेने वाली बात

Amaal Mallik emotional post on Awarapan 2: इमरान हाशमी की फेमस फिल्म 'आवारापन' के 19 साल पूरे होने के अवसर पर मेकर्स ने आखिरकार 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा हो गईं और फैंस ने फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करनी शुरू कर दी। इसी बीच, म्यूजिक कंपोजर आमाल मलिक का एक पोस्ट भी सुर्खियों में है, जिसने फिल्म के म्यूजिक को लेकर लोगों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं।