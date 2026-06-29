वीर दास का होंठ काटकर लहूलुहान करने के दावे पर भड़कीं कंगना रनौत, पत्रकार को कहा ‘सनकी’

Kangana Ranaut reaction on Vir Das kissing Controversy:बॉलीवुड की 'क्वीन' यानी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हमेशा ही अपने बेबाक बयानों और विवादों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, उसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। साल 2014 में आई फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' के एक 12 साल पुराने किसिंग सीन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अब इस पूरे मामले पर पहले वीर दास और फिर खुद कंगना रनौत ने सामने आकर सच्चाई बयां की है।