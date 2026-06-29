NEET Paper Leak को लेकर Telegram बैन पर शेखर सुमन ने कसा तंज, बोले- Instagram, WhatsApp और Tinder भी बंद कर दो

दरअसल, नीट यूजी री-एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही कुछ अन्य तकनीकी प्रतिबंध भी लगाए गए ताकि परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग न हो सके। इसी फैसले को आधार बनाकर शेखर सुमन ने अपने शो में व्यंग्य की ऐसी बौछार की, जिसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया।