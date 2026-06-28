‘राधा-कृष्ण के प्यार को बदनाम मत करो’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर फूटा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा, वीडियो वायरल

Aniruddhacharya On Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- @aniruddhacharyajimaharaj)
Aniruddhacharya On Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने युवाओं को प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने पुणे के चर्चित हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दौर में रिश्तों में आंख बंद करके भरोसा करना कई बार भारी पड़ सकता है।
अनिरुद्धाचार्य ने अपने संबोधन में हाल ही में सामने आए पुणे के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि एक युवती ने कथित तौर पर अपने होने वाले पति की जान ले ली। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेम संबंधों में भावनाओं के साथ-साथ विवेक भी जरूरी है और किसी भी रिश्ते में अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।
अपने प्रवचन में अनिरुद्धाचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपने प्रेम संबंधों की तुलना अक्सर राधा-कृष्ण के प्रेम से करने लगते हैं, जो उचित नहीं है। उनके मुताबिक राधा-कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक, दिव्य और ईश्वर स्वरूप है, जबकि सांसारिक प्रेम और आकर्षण उससे बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि भगवान के नाम और उनके प्रेम का उल्लेख पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।
पुणे का ये मामला पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस जांच के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत पहले एक दुर्घटना मानी जा रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर हत्या की आशंका सामने आई। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि घटना से पहले और बाद की चैट हिस्ट्री डिलीट की गई थी, जिसे फॉरेंसिक जांच के जरिए रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।
केतन अग्रवाल के परिजनों का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिवार ने कैंडल मार्च निकालकर बेटे के लिए न्याय की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।
इस बीच अनिरुद्धाचार्य का बयान सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग उनके संदेश को युवाओं के लिए सीख बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पुणे हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग