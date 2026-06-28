‘राधा-कृष्ण के प्यार को बदनाम मत करो’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर फूटा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा, वीडियो वायरल

Aniruddhacharya On Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने युवाओं को प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने पुणे के चर्चित हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दौर में रिश्तों में आंख बंद करके भरोसा करना कई बार भारी पड़ सकता है।