Alpha के लिए आलिया-शरवरी की कड़ी मेहनत, बिना AC के करती थीं 3 घंटे शूटिंग

Alia Bhatt-Sharvari Wagh Exclusive Interview On Alpha: फिल्म ‘अल्फा’ के एक्शन सीक्वेंस करते समय डर तो नहीं लगा, लेकिन एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस जरूर हो जाती थी। हमारी पूरी टीम, डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंट को-ऑर्डिनेटर आदि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। मुश्किल स्टंट्स से पहले पूरी तैयारी की जाती थी। फिल्म डायरेक्टर चाहते थे कि कैमरा हमारे बेहद करीब रहे, ताकि एक्शन के साथ हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऑडियंस के सामने आए। ये कहना है एक्ट्रेस आलिया भट्ट का। उन्होंने कहा कि एक्शन सीन करते समय मजा बहुत आया। हमने जुलाई में ट्रेनिंग शुरू की, उससे 6 महीने पहले हमारी एक्शन की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हमारे ट्रेनर शूटिंग से पहले ही एसी (AC) ऑफ कर देते थे ताकि हमारी बॉडी ठंडी न पड़े, जिससे इंजरी की आशंका बहुत कम हो जाती है।