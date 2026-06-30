Exclusive: विभाजन की कहानी से लेकर दिल छू लेने वाले किस्सों तक, Imtiaz Ali ने बताया सिनेमा का असली फॉर्मूला

Imtiaz Ali Exclusive Interview: सरहदें बंट गईं… किस्से आज भी जिंदा हैं। कुछ कहानियां पर्दे पर सिर्फ दिखाई नहीं जातीं, बल्कि ऑडियंस के भीतर उतर जाती हैं। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली की निर्देशित फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ भी ऐसी ही कहानी है, जो विभाजन की त्रासदी, बिछड़ते रिश्तों और इंसानी जज्बातों को संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। शनिवार को इम्तियाज अली झालाना स्थित राजस्थान पत्रिका ऑफिस पहुंचे और पत्रिका, एफएम तडक़ा और पत्रिका टीवी डिजिटल से विशेष बातचीत की।