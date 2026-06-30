पैपराजी की हरकत से बुरी तरह चिढ़ीं सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल को आना पड़ा बीच में

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह पूरा वाकया साफ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डिनर खत्म करने के बाद जैसे ही सोनाक्षी, जहीर और शत्रुघ्न सिन्हा रेस्टोरेंट से बाहर निकले, वहां पहले से ही फोटोग्राफर्स की भारी भीड़ जमा थी। शुरुआत में सोनाक्षी ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पैपराजी का अभिवादन किया और पोज भी दिए। लेकिन जब वह लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, तब भी कैमरे लगातार उनके चेहरे के सामने चमकते रहे। बार-बार मना करने के बाद भी जब रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई, तो सोनाक्षी का सब्र का बांध टूट गया।