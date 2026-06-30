Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4: ‘भूत बंगला’ और ‘कॉकटेल 2’ को पछाड़ा, मंडे को अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस से खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए एक और बेहद कड़क और धमाकेदार खबर आ रही है। अक्षय कुमार की मच-अवेइटेड मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome to the Jungle) का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वीकेंड पर थिएटर्स में गदर मचाने के बाद, इस फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी- 'मंडे टेस्ट' यानी सोमवार की अग्निपरीक्षा। और फैंस अब मंडे के आकंड़े देखकर खुश होने वाले हैं। फिल्म ने बेहद मजबूती के साथ इस चौथे दिन के टेस्ट को भी क्लियर कर लिया है।