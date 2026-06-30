30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4: ‘भूत बंगला’ और ‘कॉकटेल 2’ को पछाड़ा, मंडे को अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

Welcome to the Jungle: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का मंडे कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म की रफ्तार थोड़ी कम रही, इसके बावजूद फिल्म ने शानदार कमाई की है। साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 30, 2026

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4 Akshay Kumar film beat cocktail 2 Bhooth Bangla monday

वेलकम टू द जंगल का चौथे दिन का कलेक्शन आया सामने

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस से खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए एक और बेहद कड़क और धमाकेदार खबर आ रही है। अक्षय कुमार की मच-अवेइटेड मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome to the Jungle) का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वीकेंड पर थिएटर्स में गदर मचाने के बाद, इस फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी- 'मंडे टेस्ट' यानी सोमवार की अग्निपरीक्षा। और फैंस अब मंडे के आकंड़े देखकर खुश होने वाले हैं। फिल्म ने बेहद मजबूती के साथ इस चौथे दिन के टेस्ट को भी क्लियर कर लिया है।

वर्किंग डे होने के बावजूद फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रही है। आइए देखते हैं कि अपने पहले सोमवार को इस फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया है।

'वेलकम टू द जंगल' मंडे टेस्ट में हुई फेल या पास?

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार रही थी। फिल्म ने 25 जून को पेड प्रिव्यू के जरिए ही 3.75 करोड़ बटोर लिए थे। इसके बाद शुक्रवार को 15.25 करोड़, शनिवार को 20 करोड़ और रविवार को संडे ब्लॉकबस्टर साबित होते हुए फिल्म ने 24.75 करोड़ की धुआंधार कमाई की थी।

अब बात करें चौथे दिन यानी सोमवार की, तो वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म की कमाई में करीब 50% की गिरावट जरूर देखी गई, जो कि हर फिल्म के साथ आम बात है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने मंडे को 8.50 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ 'वेलकम टू द जंगल' का 4 दिनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 72.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है।

बनी साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी 'फर्स्ट मंडे' फिल्म

इस 8.50 करोड़ की कमाई के साथ ही अक्षय कुमार की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई अन्य फिल्मों को पछाड़ दिया है। 'वेलकम टू द जंगल' ने अक्षय की ही अपनी दूसरी फिल्म 'भूत बंगला' (8.1 करोड़), 'कॉकटेल 2' (6.90 करोड़) और 'ओ'रोमियो' (5.10 करोड़) के फर्स्ट मंडे कलेक्शन को आसानी से धूल चटा दी है। इसी के साथ यह साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी 'फर्स्ट मंडे' ग्रॉसर बन गई है। साल 2026 के टॉप फर्स्ट मंडे कलेक्शंस की लिस्ट कुछ इस तरह है...

फिल्म का नामफर्स्ट मंडे कलेक्शन (नेट)
1. धुरंधर 266.1 करोड़
2. Border 263.59 करोड़
3. वेलकम टू द जंगल8.50 करोड़
4. भूत बंगला8.1 करोड़
5. कॉकटेल 26.90 करोड़
6. ओ'रोमियो5.10 करोड़

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन अक्षय कुमार का धमाका, फिल्म ने शनिवार को बनाया बड़ा रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 2 Akshay kumar film made a record on saturday

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Jun 2026 07:44 am

Published on:

30 Jun 2026 07:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 4: ‘भूत बंगला’ और ‘कॉकटेल 2’ को पछाड़ा, मंडे को अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Alpha में होंगे ऐसे ट्विस्ट, रिलीज से पहले Alia Bhatt ने दिया बड़ा हिंट! जिन्हें मेकर्स ने जानबूझकर छिपाया

Alpha में होंगे ऐसे ट्विस्ट, रिलीज से पहले Alia Bhatt ने दिया बड़ा हिंट! जिन्हें मेकर्स ने जानबूझकर छिपाया
बॉलीवुड

9 साल बाद फिर वायरल हुआ ‘तैमूर’ नाम का विवाद, Saif Ali Khan के नए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू

Saif Ali Khan New Statement
बॉलीवुड

आलिया भट्ट की फिल्म ‘Alpha’ के रिलीज डेट पर ट्रेड एनालिस्ट ने दी ऐसी चेतावनी, VIDEO

आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के रिलीज डेट पर ट्रेड एनालिस्ट ने दी ऐसी चेतावनी, VIDEO
बॉलीवुड

भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का बॉलीवुड में बड़ा कदम, श्रद्धा कपूर की ‘Eetha’ में आएंगी नजर

Akshara Singh Eetha
बॉलीवुड

‘Anjaane Safar Par’, ‘आवारापन 2’ का टीजर आते ही आमाल मलिक ने लिखी दिल छू लेने वाली बात

Amaal Mallik
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.