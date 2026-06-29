Alpha में होंगे ऐसे ट्विस्ट, रिलीज से पहले Alia Bhatt ने दिया बड़ा हिंट! जिन्हें मेकर्स ने जानबूझकर छिपाया

फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत में आलिया ने साफ कहा कि फैंस ने अभी तक फिल्म की केवल एक छोटी-सी झलक देखी है और पूरी फिल्म में तगड़ी ट्विस्ट देखने को मिलेगी, जो मेकर्स द्वारा सोचसमझकर छुपाई गई है। उनके मुताबिक, टीजर और ट्रेलर में कहानी और किरदारों के कई अहम पहलुओं को जानबूझकर छिपाकर रखा गया है, ताकि थिएटर में दर्शकों को पूरा अनुभव मिल सके। आलिया ने कहा कि केवल अनिल कपूर के किरदार ही नहीं, बल्कि उनके, शरवरी और बॉबी देओल के किरदारों से जुड़े कई बड़े सरप्राइज अभी सामने आने बाकी हैं।