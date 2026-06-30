‘क्या आप सच में Kiss करते हैं?, जब Shah Rukh Khan ने राज बब्बर से पूछा ये सवाल, एक्टर ने दिया ऐसा जवाब

'आप की अदालत' में शाहरुख ने मजाक-मजाक में कहा था कि उन्होंने राज बब्बर से शरारत करना भी सीखा था। एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि एक नाटक में किसिंग सीन था। उस दौर में वो नाटक बिल्कुल असल जिंदगी जैसे होते थे। उस नाटक में राज बब्बर का रोहिणी हट्टंगडी के साथ एक किसिंग सीन था। वो ऐसे ही एक दिन जब मैं और बब्बर शेर अंकल साथ में थे तो मैंने उनसे पूछा, "अंकल, अंकल, क्या आप सच में उन्हें Kiss करते हैं?" इसके आगे उन्होंने बताया कि मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "बेटा, जाकर आंटी से पूछो। वही तुम्हें बताएंगी।"