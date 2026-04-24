King Release Date: कैलेंडर में मार्क कर लो ये तारीख! शाहरुख खान की ‘किंग’ फिल्म की रिलीज डेट आई सामने

इस टीज़र में इससे पहले शेयर किये गए टाइटल और रिलीज डेट अनाउंसमेंट वीडियो के कुछ अंश भी शामिल हैं। गौरतलब है कि 60 के हो चुके शाहरुख की बड़े पर्दे पर वापसी की खबर से इंटरनेट पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। WION की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'किंग' भारत की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशन पर होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों की शामिल नहीं किया गया है।