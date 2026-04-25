राघव के BJP जॉइन करने के बीच परिणीति का वायरल हुआ पुराना बयान, शादी पर कही थी बड़ी बात

Parineeti Chopra On will not Marriage With Politician: इस समय भारत की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है, बीते दिन आम आदमी पार्टी को छोड़कर राघव चड्ढा ने बीजेपी जॉइन कर ली है। जिसके बाद से बॉलीवुड सितारों से लेकर आम जनता तक खुश भी हो रही है तो कई इस मामले पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। हर कोई जानता है कि कुछ समय पहले 'आप' ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था, जिसके बाद लोगों ने उनकी पत्नि परिणीति चोपड़ा पर भी बातें बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने मुश्किल समय में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं। अब इसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच, सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि 'समय का पहिया कैसे घूमता है।'