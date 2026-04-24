तमन्ना भाटिया की बॉडी पर विवादित कमेंट पर अन्नू कपूर का माफीनामा, बोले- ‘अगर उन्हें बुरा लगा तो मैं उनके पैर छू लूंगा’

इसके आगे उन्होंने कहा, “अगर आप यही बात अंग्रेजी में कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी में कहते ही यह एक समस्या बन जाती है। अपनी ही भाषा में की गई गाली ज्यादा चुभती है, लेकिन अगर आप वही बात अंग्रेजी में कहते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैंने ‘Milky Body’ कहा होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी उम्र कितनी होगी - 28, 30? मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं। सिर्फ इसलिए कि मैंने ‘दूधिया बदन’ कहा, लोग मुझे बूढ़ा कहने लगे और मुझे ट्रोल करने लगे।” इसके आगे उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि उनके कमेंट का उद्देश्य सराहना करना था, न कि किसी को एक वस्तु की तरह देखना।