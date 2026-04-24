24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिर्फ 9 लाख में बनी फिल्म ने 77 साल पहले कमा लिए 200 करोड़, 2 घंटे 27 मिनट की मूवी आते ही मधुबाला बनीं स्टार

First Hindi Horror Movie Mahal: सालों पहले आई एक फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। ये उस समय हजारों करोड़ों के बराबर था। आखिर कौन सी फिल्म है वो. चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 24, 2026

First Hindi Horror Movie Mahal

First Hindi Horror Movie Mahal (सोर्स- एक्स)

First Hindi Horror Movie Mahal: आज जब बॉलीवुड में 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब की चर्चा आम हो गई है, तब शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में भी एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया था। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म ‘महल’ न सिर्फ हिंदी सिनेमा की पहली सफल हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है, बल्कि ये उस दौर की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में भी शामिल रही।

कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी फिल्म (First Hindi Horror Movie Mahal)

कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट मात्र 9 लाख रुपये था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की। अगर उस समय की कमाई को आज के हिसाब से आंका जाए तो ये आंकड़ा 200 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठता है। यही वजह है कि ‘महल’ को हिंदी सिनेमा की पहली बड़ी हॉरर ब्लॉकबस्टर माना जाता है।

मधुबाला उस समय सिर्फ 15 साल की थीं

इस फिल्म की खास बात यह भी थी कि जब यह रिलीज हुई, तब अभिनेत्री मधुबाला की उम्र महज 15 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को ऐसा प्रभावित किया कि वो रातों-रात स्टार बन गईं। उनके साथ फिल्म में अशोक कुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की रहस्यमयी कहानी, सस्पेंस से भरा माहौल और डरावना संगीत उस दौर के दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था।

लता मंगेशकर ने गाए थे गाने (First Hindi Horror Movie Mahal)

‘महल’ की सफलता सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस फिल्म ने गायिका लता मंगेशकर के करियर को भी नई दिशा दी। फिल्म का गीत ‘आएगा आने वाला’ आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार और सिहरन पैदा करने वाले गीतों में गिना जाता है। इस गाने ने लता मंगेशकर को देशभर में पहचान दिलाई और वह संगीत की दुनिया की नई आवाज बनकर उभरीं।

फिल्म की कहानी पुनर्जन्म के इर्द-गिर्द

फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और रहस्यमयी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। एक पुरानी हवेली, अधूरी प्रेम कहानी और आत्मा के इंतजार जैसे तत्वों ने दर्शकों के दिलों में डर और रोमांच दोनों पैदा किया। यही कारण था कि आने वाले दशकों में बनने वाली कई फिल्मों ने इसी तरह की कहानी और माहौल को अपनाया। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म की थीम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी ‘महल’ को ही जाता है।

दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म का निर्माण उस समय हुआ जब बॉम्बे टॉकीज आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे हालात में निर्देशक कमाल अमरोही ने खर्च कम करने के लिए अपने निजी संग्रह से कई प्रॉप्स इस्तेमाल किए। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने जो सिनेमाई जादू रचा, वह आज भी फिल्म इतिहास में मिसाल माना जाता है।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद बदल गए राकेश बेदी, डेविड धवन बोले- चाल ही बदल गई है
बॉलीवुड
David Dhawan On Rakesh Bedi In Dhurandhar 2

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 01:15 pm

Published on:

24 Apr 2026 01:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिर्फ 9 लाख में बनी फिल्म ने 77 साल पहले कमा लिए 200 करोड़, 2 घंटे 27 मिनट की मूवी आते ही मधुबाला बनीं स्टार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सोते-सोते हो गई आशा भोसले की मौत, 12 दिन बाद पोते चिन2 भोसले का खुलासा, बोले- कोई दर्द नहीं

Asha Bhosle Grandson On Her Death
बॉलीवुड

राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले थे वरुण धवन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मत, लगा फ्लॉप होने का ठप्पा

Varun Dhawan Birthday
बॉलीवुड

‘ब्रेस्ट की भी होती है चेकिंग’ तिहाड़ जेल में एक्ट्रेस संदीपा ने गुजारे 4 महीने, अब सुनाया जेल का खौफनाक अनुभव

Actress Sandeepa Virk horrifying prison experience in 4 month Tihar Jail said insulting breasts checking process
बॉलीवुड

तमन्ना भाटिया की बॉडी पर विवादित कमेंट पर अन्नू कपूर का माफीनामा, बोले- ‘अगर उन्हें बुरा लगा तो मैं उनके पैर छू लूंगा’

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Controversy
बॉलीवुड

राकेश बेदी ने 1 करोड़ रुपये वाली खबर पर किया खुलासा, बोले- कहां गया मेरा पैसा, किसकी जेब में हैं?

Rakesh Bedi On Dhurandhar Bonus get 1 Crore Rupees
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.