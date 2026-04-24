सिर्फ 9 लाख में बनी फिल्म ने 77 साल पहले कमा लिए 200 करोड़, 2 घंटे 27 मिनट की मूवी आते ही मधुबाला बनीं स्टार

First Hindi Horror Movie Mahal: आज जब बॉलीवुड में 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब की चर्चा आम हो गई है, तब शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में भी एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया था। साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म ‘महल’ न सिर्फ हिंदी सिनेमा की पहली सफल हॉरर फिल्मों में गिनी जाती है, बल्कि ये उस दौर की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में भी शामिल रही।