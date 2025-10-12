जिस एक्ट्रेस को बोलता था बेटी, उसी के साथ Kissing Scene को लेकर विवादों में फंसा था ये एक्टर

इसके आगे अन्नू कपूर ने बताया, 'मैंने विशाल से कहा था कि इस सीन को हटा दो।' इस पर जब शुभांकर ने एक्टर से पूछा कि क्या उन्हें बेटी वाली फीलिंग्स आ रही थी। तब उन्होंने कहा, 'नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन हां अगर मैं बेटी बोल रहा हूं तो कुछ और समझे ऐसा नहीं। ये सब उस वक्त मीडिया का स्टंट था। मुझे तो ये भी लग रहा है कि प्रियंका ने भी इस पर कुछ नहीं बोला होगा।' आपको बता दें कि जब 'सात खून माफ' रिलीज हुई थी, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा और अन्नू कपूर के इस किसिंग सीन पर काफी बवाल मचा था। इसलिए आज भी गूगल पर अन्नू कपूर के साथ प्रियंका चोपड़ा का नाम आता है।