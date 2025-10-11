कैंसर पीड़ित दीपिका कक्कड़ के निकले आंसू, रोते हुए बोलीं- बहुत बुरा…

व्लॉग में दीपिका ने खुशी-खुशी कहा, "मैं अब इतनी ठीक हो गई हूं कि फिर से कुकिंग शुरू कर सकूं। आज मैं पूरी फैमिली के लिए चिकन बना रही हूं!" तभी उनके पति शोएब इब्राहिम ने पास खड़े होकर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली, "हां, लेकिन ये रोज-रोज नहीं चलेगा!" ये सुनकर दीपिका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, "मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपनी किचन में लौटूं।"