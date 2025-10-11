Patrika LogoSwitch to English

कैंसर पीड़ित दीपिका कक्कड़ के निकले आंसू, रोते हुए बोलीं- बहुत बुरा…

Deepika Kakkar Crying Video: लिवर कैंसर के सेकंड स्टेज से जूझ रही हैं, एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हो गया? चलिए आपको बताते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 11, 2025

Deepika Kakkar started crying

कैंसर पीड़ित दीपिका कक्कड़

Deepika Kakkar Latest Video: टीवी की फेवरेट बहू दीपिका कक्कड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं! भले ही वो अब छोटे पर्दे पर कम नजर आती हों, लेकिन अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं।

हाल ही में दीपिका ने अपने फैंस को एक बुरी खबर दी थी कि उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर है। इस खबर ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन, हमारी फाइटर दीपिका ने हार नहीं मानी और अब वो अपने ट्रीटमेंट के अपडेट्स यूट्यूब पर शेयर करती रहती हैं।

किचन में वापसी, खुशी से झूम उठीं दीपिका

ताजा अपडेट ये है कि दीपिका ने आखिरकार अपनी प्यारी सी किचन में कदम रख लिया है! जी हां, लिवर कैंसर की सर्जरी के बाद पहली बार उन्होंने स्टोव जलाया और चिकन की खुशबू से घर महका दिया। अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में दीपिका ने फैंस को बताया, "मैं अपनी किचन को बहुत मिस कर रही थी। सर्जरी की वजह से मैं अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रही थी, और ये बात मुझे बहुत खल रही थी।"

व्लॉग में दीपिका ने खुशी-खुशी कहा, "मैं अब इतनी ठीक हो गई हूं कि फिर से कुकिंग शुरू कर सकूं। आज मैं पूरी फैमिली के लिए चिकन बना रही हूं!" तभी उनके पति शोएब इब्राहिम ने पास खड़े होकर मजाकिया अंदाज में चुटकी ली, "हां, लेकिन ये रोज-रोज नहीं चलेगा!" ये सुनकर दीपिका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, "मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपनी किचन में लौटूं।"

बता दें दीपिका, शोएब और उनके बेटे के साथ भोपाल गई थीं, जहां शोएब का परिवार रहता है। वहां कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद वो मुंबई लौट आईं और आते ही किचन में डेरा जमा लिया। दीपिका की इस वापसी ने फैंस का दिल जीत लिया।

इमोशनल ब्लॉग पर फैंस कर रहे हैं कमेंट

दीपिका के इस इमोशनल ब्लॉग पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया। एक फैन ने लिखा, "आपको किचन में देखकर दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे!" लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दीपिका की भावनाएं 'ड्रामा' लगीं। एक यूजर ने कमेंट किया, "वाह, क्या ड्रामा क्वीन है!" बावजूद इसके, दीपिका के फैंस उनकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं।

दीपिका का जज्बा और फैंस का साथ

दीपिका कक्कड़ की ये जर्नी वाकई इंस्पायरिंग है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी वो न सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर फोकस कर रही हैं, बल्कि अपनी प्यारी किचन में वापस लौटकर जिंदगी को फिर से हंसी-खुशी जी रही हैं। उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दीपिका जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने फैंस को और खुशियां दें!

