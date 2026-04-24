राकेश बेदी ने 1 करोड़ रुपये वाली खबर पर किया खुलासा, बोले- कहां गया मेरा पैसा, किसकी जेब में हैं?

राकेश बेदी अक्सर अपने सोशल मीडिया सेगमेंट 'है चाय विद राकेश बेदी' के जरिए फैंस से रूबरू होते रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया (जो अब उनके हैंडल से हटा लिया गया है), जिसमें उन्होंने इन अफवाहों पर मजे लिए। वीडियो में राकेश बेदी कहते नजर आए, "मुझे कई लोगों ने वीडियो भेजे और पूछा कि भाई, आपको 'धुरंधर' से 1 करोड़ रुपये का बोनस मिला है? तो भैया, वो पैसा कहां पड़ा है? किसके घर में रखा है या किसकी जेब में है, मुझे भी बता दो यार! मुझे जगह बता दो ताकि मैं जाकर वो पैसा निकाल लूं, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में तो अब तक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है और न ही वहां कुछ दिख रहा है।"