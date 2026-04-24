क्या रिजवान लेगा हजमा की जगह, बनेगा ल्यारी का किंग? मुस्तफा अहमद ने ‘धुरंधर’ के सीक्वल पर दिया रिएक्शन

Dhurandhar Actor Mustafa Ahmed: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 3100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। फिल्म में रणवीर सिंह के 'हमजा' के किरदार को तो खूब पसंद किया ही जा रहा है, लेकिन एक और किरदार है जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है- वह कोई और नहीं बल्कि हजना का राइट हैंड बना 'रिजवान' है। फिटनेस ट्रेनर से एक्टर बने मुस्तफा अहमद ने फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी गैंग में छिपे एक भारतीय जासूस का ऐसा दमदार रोल निभाया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। अब जहां हर कोई इसकी तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं ऐसे में मुस्तफा अहमद ने बड़ा हिंट दिया है।