24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

“बच्चा है तू मेरा” धुरंधर 2 की आंधी में राकेश बेदी की लगी लॉटरी, प्रोड्यूसर ने दिया सरप्राइज

Dhurandhar 2 Producers Offer Rakesh Bedi Bonus: धुरंधर 2 की सफलता से राकेश बेदी की लॉटरी लग गई। फिल्म के डायलॉग "बच्चा है तू मेरा" ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है और इस सफलता ने राकेश बेदी के लिए एक नया मुकाम तय किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 24, 2026

"बच्चा है तू मेरा" धुरंधर 2 की आंधी में राकेश बेदी की लगी लॉटरी, प्रोड्यूसर ने दिया सरप्राइज

राकेश बेदी (फोटो सोर्स: therakeshbedi के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Dhurandhar 2 Producers Offer Rakesh Bedi Bonus: बॉलीवुड में हमेंशा कहा जाता है कि एक छोटा किरदार भी इतिहास बदल सकता है और राकेश बेदी ने धुरंधर (Dhurandhar ) से इसे सच साबित कर दिखाया। धुरंधर फ्रेंचाइजी में जमील जमाली के किरदार और उनके डायलॉग "बच्चा है तू मेरा" ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि मेकर्स ने उनकी मेहनत को सम्मान देते हुए 1 करोड़ रुपये का सरप्राइज बोनस भी दिया।

डायलॉग मीम की दुनिया में अमर हो गए

राकेश बेदी (Rakesh Bedi) के जमील जमाली का किरदार सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि उनके डायलॉग मीम की दुनिया में अमर हो गए। धुरंधर 2 (Dhurandhar 2 )की दमदार सफलता के बाद कई बड़े ब्रांड्स ने भी राकेश बेदी से कनेक्ट किया। प्रोड्यूसर्स इस प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि डायरेक्टर आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर ने तय फीस के ऊपर राकेश को 1 करोड़ रुपये का चेक बतौर बोनस दिया। बता दें, खबरों के अनुसार दोनों फिल्मों के लिए उनकी मूल फीस 50 लाख रुपये थी।

लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि राकेश बेदी शुरुआत में आदित्य धर के साथ काम करने को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी बेटी रितिका ने उन्हें समझाया कि नए और होनहार डायरेक्टर्स को मौका देना जरूरी है। रितिका का तर्क था कि अगर अनुभवी स्टार्स नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना करते रहें तो ये एक गलत परंपरा बन जाती है।

ये फिल्म लगातार वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजा रहा है

दरअसल, 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने पहले हफ्ते में ही 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और दुनियाभर में 1,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है और ये फिल्म लगातार वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजा रहा है। साथ ही सिर्फ 34 दिनों के भीतर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो हाल के सालों में किसी भी भारतीय फिल्म के लिए आसान नहीं रहा। इस उपलब्धि के साथ फिल्म ने 'पठान' को पीछे छोड़ते हुए यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने का रिकॉर्ड बना लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Apr 2026 07:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “बच्चा है तू मेरा” धुरंधर 2 की आंधी में राकेश बेदी की लगी लॉटरी, प्रोड्यूसर ने दिया सरप्राइज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ की सफलता पर इम्तियाज अली ने दिया रिएक्शन, शोले को लेकर भी कही ये बात

Imtiaz ali on dhurandhar success compare with sholay said both film change cinema after saiyaara
बॉलीवुड

कंडोम से उड़ाए खून के छींटे! ‘धुरंधर 2’ के एक्शन डायरेक्टर ने खोला ‘बुलेट सीन’ का राज

Dhurandhar 2 Condom Bullet Shot Scene
बॉलीवुड

‘मैं मुस्लिम थी और वो हिंदू’, मुमताज ने बिजनेसमैन के साथ शादी पर किया खुलासा, बोलीं- मैंने नॉन वेज खाना नहीं छोड़ा

Mumtaz On Marrying Bussinesman
बॉलीवुड

गोविंदा संग सुनीता के रिश्ते में नहीं भर रही दरार? हालिया जवाब से फिर शुरू हुईं तलाक की अटकलें

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद बदल गए राकेश बेदी, डेविड धवन बोले- चाल ही बदल गई है

David Dhawan On Rakesh Bedi In Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.