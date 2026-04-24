“बच्चा है तू मेरा” धुरंधर 2 की आंधी में राकेश बेदी की लगी लॉटरी, प्रोड्यूसर ने दिया सरप्राइज

दरअसल, 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने पहले हफ्ते में ही 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और दुनियाभर में 1,700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है और ये फिल्म लगातार वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजा रहा है। साथ ही सिर्फ 34 दिनों के भीतर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो हाल के सालों में किसी भी भारतीय फिल्म के लिए आसान नहीं रहा। इस उपलब्धि के साथ फिल्म ने 'पठान' को पीछे छोड़ते हुए यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने का रिकॉर्ड बना लिया है।