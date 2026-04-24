‘ब्रेस्ट की भी होती है चेकिंग’ तिहाड़ जेल में एक्ट्रेस संदीपा ने गुजारे 4 महीने, अब सुनाया जेल का खौफनाक अनुभव

एक्ट्रेस ने जेल के अंदर की कड़वी हकीकत शेयर करते हुए बताया कि वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी बहुत ही बदतमीजी से पेश आती हैं। उन्होंने बताया, "जेल के अंदर जब महिलाओं की चेकिंग होती है, तो वह बहुत शर्मनाक होती है। जिन महिलाओं के ब्रेस्ट साइज बड़े होते हैं, उन्हें उठाकर चेक किया जाता है कि कहीं नीचे कुछ छिपाया तो नहीं गया है। यह सब कुछ बहुत रूड और असंवेदनशील तरीके से किया जाता है।" संदीपा ने आगे कहा कि कई लोगों ने उन्हें इन सब बातों को सार्वजनिक न करने की सलाह दी, लेकिन अब वह किसी से नहीं डरतीं। उनके मुताबिक, उन्होंने जो झेल लिया है, उससे बुरा अब उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता।