‘बीवी घर पर बोलने नहीं देती क्या?’, राघव चड्ढा पर विवादित कमेंट कर बुरे फंसे प्रकाश राज, यूजर्स कर रहे ट्रोल

ये तो जग जाहिर है कि प्रकाश राज आये दिन अपने बेबाक और विवादित बयानों के चलते सुर्ख़ियों में आ जाते हैं। और इस बार भी राघव चड्ढा पर तंज कसना उनके ऊपर भारी पड़ गया है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मीम शेयर किया जिससे सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने ने X पर राघव से जुड़ा एक मीम शेयर किया, जिसमें राघव चड्ढा के फैसले पर सवाल उठाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मीम में लिखा था, "मैं पुलिस बल छोड़ रहा हूं क्योंकि वे अपराध से लड़ने के अपने मूल मूल्यों से भटक गए हैं। इसलिए मैं दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहा हूं - राघव चड्ढा।" अभिनेता ने हंसने वाले इमोजी के साथ '#justasking' भी लिखा।