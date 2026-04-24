जब राघव चड्ढा के स्पोर्ट में सामने आयीं थीं परिणीति चोपड़ा, पति के लिए पोस्ट कर खींचा था सबका ध्यान

'मेरे प्यारे पति, आज आपने एक एमपी (MP) की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह बात की है, जिसे मैं हर रोज देखती हूं। हमने यह बहुत बार डिस्कस किया है कि कैसे हमारे बच्चों को माता-पिता दोनों की मौजूदगी की जरूरत होती है। जब आपने आज बोला, तो वह सिर्फ पॉलिसी के बारे में नहीं था। जिस तरह आप हमारे बच्चे की परवरिश करते हैं; जिस तरह आप बिना कहे ही हर पल मौजूद रहते हैं, यह बात उस भावना से निकली है। आप यह बखूबी समझते हैं कि माता-पिता की जिम्मेदारी मिलकर निभाई जाती है, न कि किसी एक पर सौंप दी जाती है।" .