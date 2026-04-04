आप के उपनेता पद से छुट्टी के बाद राघव चड्ढा को मिला ‘साली’ प्रियंका चोपड़ा का सपोर्ट, परिणीति के पति को यूं किया चीयर

Priyanka Chopra Supports Raghav Chadha After Aap Ousting: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी राघव चड्ढा के समर्थन में प्रतिक्रिया देकर इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर प्रियंका का ये समर्थन तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक तथा फिल्मी गलियारों में बहस का विषय बन गया है।