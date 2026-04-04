‘शर्म आनी चाहिए राघव चड्ढा तुम्हे’, पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान का फूटा गुस्सा, बोलीं- मोदी जी से डर गए?

राघव चड्ढा के बारे में बात करते हुए सोनिया मान ने वीडियो जारी किया। सोनिया ने वीडियो शेयर करते हुए कहा- जो डर गया वो मर गया, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो वो संसद में मुद्दे उठा रहे हैं बहुत ही सोफ्ट मुद्दों की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर समोसे की बात। क्या इसलिए बनाया था आपको राज्यसभा का सदस्य? पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। पूरे देश की बात करनी होती है और इतना सा टाइम मिलता है। उस इतने से टाइम में बहुत ही जरूरी बातें रखनी होती हैं।