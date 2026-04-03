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राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर बोलीं दिशा पाटनी की बहन खुशबू, कहा- आप जैसे नेता को तो खुद की पार्टी बनानी चाहिए

Khushboo Patani Supports Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के सासंद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर अब दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने रिएक्शन दिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Khushboo Patani Supports Raghav Chadha

Khushboo Patani Supports Raghav Chadha (सोर्स- एक्स)

Khushboo Patani Supports Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद जहां पार्टी के भीतर उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने राघव चड्ढा के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी है, जिससे इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ मिल गया है।

राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया गया (Khushboo Patani Supports Raghav Chadha)

दरअसल, हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने का फैसला सामने आया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा कर अपने समर्थकों और आम जनता के लिए संदेश दिया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें भले ही बोलने से रोका गया हो, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उनका यह संदेश तेजी से वायरल हो गया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं।

खुशबू पाटनी ने दी प्रतिक्रिया

इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशबू पाटनी ने राघव चड्ढा की सराहना करते हुए कहा कि देश को ऐसे शिक्षित और संतुलित सोच वाले नेताओं की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि भविष्य में राघव चड्ढा राजनीति में अपनी अलग पहचान मजबूत करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि यदि कभी वे नई राजनीतिक पहल करते हैं तो कई लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे।

खुशबू पाटनी की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। कई यूजर्स ने उनके समर्थन को सकारात्मक बताया, तो कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा। हालांकि इस पूरे मामले में राघव चड्ढा की ओर से अभी तक कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आम आदमी पार्टी के अंदरूनी समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालिया घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा में जिम्मेदारियों में बदलाव के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व की भूमिका और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

परिणीति चोपड़ा से हुई शादी

गौरतलब है कि राघव चड्ढा की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति से शादी की है और दोनों की जोड़ी फैंस के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। हाल ही में उनके परिवार में खुशियों का माहौल भी देखने को मिला था, जिसके बाद अब उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

फिलहाल खुशबू पाटनी के समर्थन के बाद यह साफ हो गया है कि राघव चड्ढा को लेकर राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। आने वाले समय में उनकी अगली राजनीतिक रणनीति क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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Updated on:

03 Apr 2026 04:47 pm

Published on:

03 Apr 2026 04:46 pm

Hindi News / Entertainment / राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर बोलीं दिशा पाटनी की बहन खुशबू, कहा- आप जैसे नेता को तो खुद की पार्टी बनानी चाहिए

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