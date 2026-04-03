राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर बोलीं दिशा पाटनी की बहन खुशबू, कहा- आप जैसे नेता को तो खुद की पार्टी बनानी चाहिए

Khushboo Patani Supports Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद जहां पार्टी के भीतर उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने राघव चड्ढा के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी है, जिससे इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ मिल गया है।