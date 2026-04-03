राघव चड्ढा से कितनी ज्यादा अमीर हैं परिणीति चोपड़ा, जानें नेटवर्थ में कौन किससे आगे?

Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth: बॉलीवुड और राजनीति- दो अलग-अलग दुनिया, दो अलग-अलग पहचान और कमाई के बिल्कुल अलग रास्ते। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा की जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इन दिनों दोनों की संपत्ति को लेकर भी लोगों के बीच खास चर्चा देखने को मिल रही है। एक ओर जहां परिणीति फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से करोड़ों की कमाई करती हैं, वहीं राघव चड्ढा की छवि सादगी पसंद जनप्रतिनिधि की रही है।