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राघव चड्ढा से कितनी ज्यादा अमीर हैं परिणीति चोपड़ा, जानें नेटवर्थ में कौन किससे आगे?

Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth: राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं किसकी कितनी नेटवर्थ है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth

Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth (सोर्स- एक्स)

Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth: बॉलीवुड और राजनीति- दो अलग-अलग दुनिया, दो अलग-अलग पहचान और कमाई के बिल्कुल अलग रास्ते। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा की जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इन दिनों दोनों की संपत्ति को लेकर भी लोगों के बीच खास चर्चा देखने को मिल रही है। एक ओर जहां परिणीति फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से करोड़ों की कमाई करती हैं, वहीं राघव चड्ढा की छवि सादगी पसंद जनप्रतिनिधि की रही है।

हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिति को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे में दोनों की नेटवर्थ का अंतर फिर चर्चा का विषय बन गया है।

परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ (Parineeti Chopra Vs Raghav Chadha Net Worth)

रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति लगभग 74 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है। उनकी आय का बड़ा हिस्सा फिल्मों में अभिनय, बड़े ब्रांड्स के साथ विज्ञापन अनुबंध और सोशल मीडिया प्रमोशन से आता है। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित उनका सी-फेसिंग अपार्टमेंट भी उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देता है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति लगभग 74 करोड़ रुपये बताई जाती है।

कारों के मामले में भी परिणीति किसी से पीछे नहीं हैं। उनके पास ऑडी क्यू7, ऑडी क्यू4 और रेंज रोवर वोग जैसी हाई-एंड गाड़ियों का शानदार कलेक्शन मौजूद है। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड की सफल और आर्थिक रूप से मजबूत अभिनेत्रियों में गिना जाता है।

सादगी भरी जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं राघव चड्ढा

दूसरी तरफ राघव चड्ढा की आर्थिक स्थिति एक सार्वजनिक प्रतिनिधि के तौर पर अपेक्षाकृत साधारण मानी जाती है। चुनावी हलफनामों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 50 लाख रुपये के आसपास बताई जाती है। दिल्ली में स्थित उनका घर, सीमित निवेश और एक सामान्य कार उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली को दर्शाते हैं।

उनके पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जैसी कार है और कुछ निवेश शेयर तथा म्यूचुअल फंड में बताया जाता है। राघव का करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सक्रिय राजनीति से जुड़ा रहा है, जहां आय के स्रोत मनोरंजन उद्योग की तुलना में सीमित होते हैं।

करियर का अंतर बना संपत्ति में बड़ा फर्क

विशेषज्ञों का मानना है कि परिणीति और राघव की संपत्ति के बीच का अंतर उनके पेशे की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल प्रोजेक्ट या ब्रांड डील से करोड़ों की आय संभव होती है, जबकि राजनीति सेवा-आधारित क्षेत्र माना जाता है, जहां आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम होता है।

हालांकि दोनों की पेशेवर दुनिया अलग-अलग है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में दोनों की सक्रियता और लोकप्रियता लगातार चर्चा में रहती है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में संगठनात्मक बदलाव के बाद राघव चड्ढा फिर से राजनीतिक सुर्खियों में आ गए हैं।

ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक ओर जहां परिणीति चोपड़ा ग्लैमर इंडस्ट्री की सफल प्रतिनिधि हैं, वहीं राघव चड्ढा सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। दोनों की कमाई का अंतर भले ही बड़ा हो, लेकिन लोकप्रियता और प्रभाव के मामले में यह जोड़ी आज भी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है।

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Updated on:

03 Apr 2026 01:54 pm

Published on:

03 Apr 2026 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राघव चड्ढा से कितनी ज्यादा अमीर हैं परिणीति चोपड़ा, जानें नेटवर्थ में कौन किससे आगे?

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