कॉमेडी छोड़ हॉरर में उतरे वीर दास! ‘बारा नंबर’ के लिए जुटाई दमदार कास्ट, बढ़ा सस्पेंस जानें क्या है इसमें खास

बता दें, फिल्म "बारा नंबर" को सिर्फ बाहरी डर तक सीमित नहीं रखा गया है। फिल्म के अंदर इंसानी जज्बातों और साइकोलॉजिकल उलझनों को भी उतनी ही गहराई से उतारा गया है, जो दर्शकों में खौफ पैदा कर सके। दरअसल, वीर दास इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस जाजू प्रोडक्शंस के बैनर तले बना रहे हैं। "डेल्ही बेली", "गो गोवा गॉन" और वेब सीरीज "कॉल मी बे" जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके वीर के लिए ये फिल्म उनके करियर में एक नया और साहसी मोड़ साबित हो सकती है।