फेमस कॉमेडियन के मौत पर वीर दास का छलका दर्द, बोले- कठोर बनना हमारे प्रोफेशन में है

राज Sharma की मौत से डलास के कॉमेडी इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। उनके फैंस सोशल मीडिया पर RIP मैसेज भेजकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल, राज शर्मा की यादें और उनकी कॉमिक कला हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनका जाना न सिर्फ उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए एक बड़ी क्षति है, बल्कि पूरे कॉमेडी समुदाय के लिए भी एक अपूरणीय खालीपन छोड़ गया है।Raj Sharma Instagram Vir Das: फेमस कॉमेडियन और अपने दोस्त की अचानक मौत से वीर दास का दिल बेहद टूट गया है। वीर दास ने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए बताया कि दोस्त की कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन उनकी यादें और हंसी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।V