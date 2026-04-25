फेमस कॉमेडियन के मौत पर वीर दास का छलका दर्द, बोले- कठोर बनना हमारे प्रोफेशन में है

दोस्त की अचानक मौत से वीर दास का दिल टूटा (फोटो सोर्स: IMDb)
Raj Sharma Instagram Vir Das: डलास के फेमस कॉमेडियन राज शर्मा शुक्रवार को 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके है। राज शर्मा की निधन की खबर उनके एक कॉमेडी क्लब ने शेयर की, जहां वो रोज जाते थे और परफॉर्म करते थे। बता दें, उनकी इस अचानक मौत से उनके चाहने वालों और साथ काम करने वाले स्टार्स में भी गहरा शोक जताया है।
राज शर्मा ने डलास की कॉमेडी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई थी। साथ ही, वे अपनी हंसी और मंच पर जुबान से लोगों का दिल जीतने में काफी माहिर थे। उनकी कॉमिक स्टाइल और क्राउड को नेचुरली हंसाने का अंदाज भी बहुत दमदार और अलग था। दरअसल, उन्हें एक कॉमेडियन और बेहतर इंसान के तौर पर पहचाना जाता था।
इतना ही नहीं, राज की मौत की खबर सुनकर कई स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर श्रद्धांजलि दी। कॉमेडियन वीर दास ने भी राज के लिए एक इमोशनल नोट लिखा, जिस पर उन्होंने बताया कि राज ही थे जिन्होंने उन्हें अपने पहले स्टेज पर मौका दिया और अमेरिकन मार्केट में मुकाबला करने का ट्रस्ट दिलाया था। वीर दास ने आगे कहा कि राज एक अच्छे दोस्त और बड़े दिल वाले इंसान थे, इमोशनल अंदाज में वीर दास ने लिखा कठोर बनना हमारे प्रोफेशन में है और राज जिनका रूल फॉलो करना लगभग नामुमकिन होता था। उन्होंने कहा कि राज के साथ बिताए गए पल और उनकी कॉमिक कला को वो कभी नहीं भूल पाएंगे, वो कॉमेडियन से पहले एक अच्छे इंसान थे।
बता दें, राज शर्मा ने हाल ही में अस्पताल से अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज और पोस्ट शेयर किए थे। उनकी अंतिम पोस्ट 7 अप्रैल, 2026 को आई थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट दी गई थी। इसके बाद, ईस्टर के दिन उन्होंने अस्पताल से अपने फैंस को हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं दी थीं। हालांकि मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाया है।
राज Sharma की मौत से डलास के कॉमेडी इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। उनके फैंस सोशल मीडिया पर RIP मैसेज भेजकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल, राज शर्मा की यादें और उनकी कॉमिक कला हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनका जाना न सिर्फ उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए एक बड़ी क्षति है, बल्कि पूरे कॉमेडी समुदाय के लिए भी एक अपूरणीय खालीपन छोड़ गया है।Raj Sharma Instagram Vir Das: फेमस कॉमेडियन और अपने दोस्त की अचानक मौत से वीर दास का दिल बेहद टूट गया है। वीर दास ने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए बताया कि दोस्त की कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन उनकी यादें और हंसी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।V
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