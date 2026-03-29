कॉमेडियन वीर दास ने रैपर बादशाह से मांगी माफी, बोले- आपका एहसान रहेगा…

दरअसल, एक फैन ने वीर दास को डायरेक्ट मैसेज भेजकर बताया कि वो असल में बादशाह का कॉन्सर्ट देखने जाना चाहता था, लेकिन टिकट बुकिंग के दौरान गलती से वीर दास के शो की टिकट खरीद बैठा। ये पूरी घटना व्हाट्सऐप चैट के दौरान हुई गलतफहमी का नतीजा थी। फैन ने अपने मैसेज में यह भी लिखा कि टिकट बुक होने के बाद उसे काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर वह किसका शो देखने जा रहा है।