इंटीमेसी पर मोनालिसा के बेबाक बोल, बोलीं- लिपलॉक सीन में मेरा फायदा उठाया, कट बोलने पर डायरेक्टर को दी गाली

Monalisa On Intimate Scenes (सोर्स- एक्स)
Monalisa On Intimate Scenes: भोजपुरी सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री मोनालिसा ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दौर से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक अलग पहलू को सामने ला दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में कम बजट की फिल्मों में काम करते समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें इंटीमेट सीन से जुड़े असहज अनुभव भी शामिल थे।
मोनालिसा ने सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में खुलासा किया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इंटीमेट सीन फिल्माते समय एक अभिनेता ने अपनी सीमाएं पार कर दी थीं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब निर्देशक ने सीन रोकने के लिए 'कट' कहा, लेकिन अभिनेता ने इस पर नाराजगी जताते हुए निर्देशक से बहस शुरू कर दी। इस घटना ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को असहज कर दिया था। हालांकि, बाद में टीम ने स्थिति को संभाल लिया और शूटिंग फिर से शुरू की गई।
अभिनेत्री ने ये भी बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कई ऐसी फिल्मों के ऑफर मिले, जिन्हें आम तौर पर बी-ग्रेड श्रेणी में रखा जाता है। आर्थिक जरूरतों और इंडस्ट्री में जगह बनाने की चुनौती के बीच उन्होंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स स्वीकार किए। उनका कहना है कि उन्हीं फिल्मों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया और आज वह अपने उस दौर को संघर्ष का जरूरी हिस्सा मानती हैं, न कि पछतावे की वजह।
इंटीमेट और लिपलॉक सीन को लेकर भी मोनालिसा ने खुलकर अपनी राय रखी। उनका मानना है कि अगर कहानी की मांग हो और सीन को मर्यादा तथा पेशेवर तरीके से फिल्माया जाए, तो ऐसे दृश्यों में काम करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी समय-समय पर ऐसे दृश्य कर चुके हैं, इसलिए इसे असामान्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
मोनालिसा के मुताबिक किसी भी इंटीमेट सीन से पहले पूरी टीम के साथ चर्चा की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सीन को लिमिट के अंदर ही किया जाए और कलाकार सहज महसूस करें। उनका कहना है कि कैमरे के सामने वह खुद को व्यक्तिगत पहचान से अलग कर पूरी तरह किरदार में ढाल लेती हैं, जिससे अभिनय को बेहतर तरीके से निभा पाना संभव होता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माण एक टीमवर्क होता है, जहां हर सीन की तैयारी पहले से की जाती है। अगर कलाकारों के बीच आपसी समझ और पेशेवर माहौल बना रहे, तो ऐसे दृश्यों को भी सहज तरीके से शूट किया जा सकता है।
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