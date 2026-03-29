इंटीमेसी पर मोनालिसा के बेबाक बोल, बोलीं- लिपलॉक सीन में मेरा फायदा उठाया, कट बोलने पर डायरेक्टर को दी गाली

मोनालिसा ने सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में खुलासा किया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इंटीमेट सीन फिल्माते समय एक अभिनेता ने अपनी सीमाएं पार कर दी थीं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब निर्देशक ने सीन रोकने के लिए 'कट' कहा, लेकिन अभिनेता ने इस पर नाराजगी जताते हुए निर्देशक से बहस शुरू कर दी। इस घटना ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को असहज कर दिया था। हालांकि, बाद में टीम ने स्थिति को संभाल लिया और शूटिंग फिर से शुरू की गई।