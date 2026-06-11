BJP से दूरी, NEET पेपर लीक पर खुलकर बोले एल्विश यादव ट्रोल्स को दिया जवाब

एल्विश यादव ने साफ कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है। साथ ही, एल्विश यादव ने ये भी याद दिलाया कि BJP नेता मेनका गांधी ने ही उनके खिलाफ सांप के जहर का वो केस दर्ज करवाया था जिसे वो फर्जी बताते हैं। उनका कहना था कि वो सही और गलत के आधार पर किसी मुद्दे का सपोर्ट करते हैं न कि राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर। एल्विश ने ये भी कहा कि वो छात्रों और उनकी असली समस्याओं का समर्थन करते हैं लेकिन जो लोग छात्र आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनका हमेशा विरोध करेंगे।