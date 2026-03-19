सांपों के जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट से एल्विश यादव को राहत, यूट्यूबर ने फैसले पर तोड़ी चुप्पी

लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद एल्विश यादव को बड़ी कानूनी राहत मिली है। ये फैसला न केवल उनके लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से उनके समर्थन में खड़े थे।