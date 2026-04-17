प्रकाश राज पर गिरी कानूनी गाज, ‘रामायण’ पर दिया विवादित बयान, दर्ज हुआ क्रिमिनल केस

प्रकाश राज ने मजाकिया अंदाज में कहानी सुनाई, "जब राम और लक्ष्मण दक्षिण की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें भूख लगी। लक्ष्मण ने कुछ फल तोड़े, तो रावण और शूर्पणखा वहां आ गए। जब पैसों की बात हुई, तो शूर्पणखा ने हिसाब लगाकर 2000 डॉलर का बिल थमा दिया और उसमें GST भी जोड़ दिया।" उन्होंने आगे मजाक में कहा कि रावण ने उन्हें डिस्काउंट देने की पेशकश की और पैसे न होने पर बदले में काम (पेड़ लगाने) की शर्त रखी। इस कहानी के दौरान उन्होंने लक्ष्मण के लिए 'लकी' जैसा शब्द इस्तेमाल किया और रावण-शूर्पणखा को जमीन का मालिक बताया।