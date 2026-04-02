मैं भगवान को नहीं मानता, मां मानती थी, Prakash Raj का ट्रोलर्स को सीधा जवाब, बोले- क्या नफरत फैलाने वाले राक्षस समझेंगे?

इस बीच प्रकाश राज को लेकर सोशल मीडिया पर भी आलोचनाएं की जा रही है, जिसमें उन्होंने पहले खुद को नास्तिक बताया था, तो फिर अपनी मां का अंतिम संस्कार ईसाई रीति-रिवाजों से क्यों किया। एक वीडियो में एक्टर का नास्तिक होने का जिक्र करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया गया। अब इस पर प्रकाश राज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "वे खुद भगवान में विश्वास नहीं करता और नहीं मानता, लेकिन मैं मां की आस्था का सम्मान करता हूं और ये मेरा फर्ज था। मैं कौन होता हूं जो अपनी मां को उनके विश्वास के अनुसार दफनाए जाने से रोकूं? ये बेसिक सम्मान है जो हम एक-दूसरे को देते हैं।"