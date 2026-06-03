शूटिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट! 1 की मौत, 3 घायल, ‘किलर’ सेट से आई दुखद खबर

इसके बाद, घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में 26 वर्षीय टेक्नीशियन मधन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं 3 घायल कर्मचारियों का इलाज जारी है। पुलिस और राहत दल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बता दें, सभी घायल कर्मचारी स्पेशल इफेक्ट्स विभाग से जुड़े थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या फिर सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी की जांच की जा रही है।