‘धुरंधर’ में हमजा बनने के लिए रणवीर सिंह ने लिया शिव भक्ति का सहारा, मेकअप आर्टिस्ट ने खोले कई राज

‘धुरंधर’ के हमजा के पीछे छिपी है शिव भक्ति। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ranveer Singh in Dhurandhar: आदित्य धर द्वारा निर्देशित और की रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के लगभग 30 दिनों भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। फिल्म की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता का क्रेडिट फिल्म के वास्तविक पात्रों से मेल खाते किरदारों के साथ-साथ रणवीर सिंह के 'हमजा अली मजारी' के किरदार को दिया जा रहा है। अपने किरदार में रणवीर ने जबरदस्त परफॉरमेंस दी है। इसी बीच फिल्म के प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट ने रणवीर सिंह से जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए हैं।
रणवीर सिंह अपने हर किरदार को इतनी शिद्दत से जीते हैं मानों वो असलियत में ही वो हैं। उनके लिए कहा जाता है कि रणवीर किसी भी रोल में खुद को ढालने के लिए अक्सर खास तरीके और रूटीन अपनाते हैं। ऐसा ही कुछ 'धुरंधर' के सेट पर भी होता था, जिसका खुलासा फिल्म के प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया है कि धुरंधर की तैयारी में उनका आध्यात्म और मेडिटेशन का मेल दिखा।
बता दें कि करणदीप सिंह ने फिल्म में बतौर प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट काम किया है। उन्होंने बताया कि 'धुरंधर' के मेकअप सेशन के दौरान वो अक्सर रणवीर सिंह के साथ रहते थे। इसके आगे उन्होंने बताया कि रणवीर के लिए मेकअप की कुर्सी पर बिताए गए वो लंबे घंटे सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं थे, बल्कि मानसिक रूप से 'हमजा अली मजारी' के किरदार में उतरने का भी जरिया थे।
इसके अलावा करणदीप ने बताया, 'वो सबसे पहले खुद को शांत और फोकस्ड करते थे। रणवीर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए अपने दिन की शुरुआत 'ओम' के जाप से करते थे। वो वर्कआउट के बाद सेट पर आते थे और 'ओम' नाम सुनते रहते थे। जब भी हम एक घंटे का लंबा मेकअप करते थे, तो वो मेडिटेट करने की कोशिश करते थे।' इसके आगे उन्होंने कहा, 'कैमरे के सामने आने से पहले, किया गया ये आध्यात्मिक मेडिटेशन और शांति धीरे-धीरे एक अलग तरह की एनर्जी में बदल जाती थी।'
रिलीज के 19 दिन बाद भी 'धुरंधर 2' का जलवा बरक़रार है। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का कुल कलेक्शन 1,103 करोड़ रुपये हो गया। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,737 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग