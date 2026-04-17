‘धुरंधर’ में हमजा बनने के लिए रणवीर सिंह ने लिया शिव भक्ति का सहारा, मेकअप आर्टिस्ट ने खोले कई राज

Ranveer Singh in Dhurandhar: आदित्य धर द्वारा निर्देशित और की रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के लगभग 30 दिनों भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। फिल्म की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता का क्रेडिट फिल्म के वास्तविक पात्रों से मेल खाते किरदारों के साथ-साथ रणवीर सिंह के 'हमजा अली मजारी' के किरदार को दिया जा रहा है। अपने किरदार में रणवीर ने जबरदस्त परफॉरमेंस दी है। इसी बीच फिल्म के प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट ने रणवीर सिंह से जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए हैं।