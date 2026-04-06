6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की गालियों पर 18 दिन बाद एक्शन, एसपी असलम के फेमस डायलॉग को किया गया म्यूट

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored: 'धुरंधर: द रिवेंज' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार, फ़िल्म के नए प्रिंट में कुछ अपशब्दों को म्यूट कर दिया गया है, जो पहले फिल्म में मौजूद थे। और पढ़ें…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 06, 2026

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored

'धुरंधर 2' के एसपी असलम के डायलॉग पर लगी बीप। (फोटो सोर्स: IMDb)

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored: इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है, पर कभी अपने किरदार तो कभी कहानी और डायलॉग्स के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रहती हैं। वहीं, इसकी चर्चा एक और वजह से भी हो रही थी, वो थी फिल्म में इस्तेमाल की गई गालियां। आम तौर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ऐसी गालियों को म्यूट कर देता है, लेकिन थियेटर्स में दर्शक ये देखकर हैरान थे कि इस 'धुरंधर 2' को बिना गालियों को म्यूट किए ही रिलीज करने की परमीशन मिल गई थी।

'धुरंधर 2' का संजय दत्त का सीन किया गया म्यूट (Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored)

'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के नए प्रिंट में कुछ गालियों को म्यूट कर दिया है। पोर्टल के मुताबिक, फिल्म के पहले प्रिंट्स में कुछ गालियों को म्यूट किया गया था, लेकिन कई गालियों को वैसे ही छोड़ दिया गया था। अब, नए प्रिंट में और भी गालियों को सेंसर किया गया है। जैसे 'ऑपरेशन लियारी' वाले सीन में संजय दत्त के चाय पीने वाले डायलॉग था, जिसमें वह कहते हैं, 'ल**च*** क्या?' को म्यूट कर दिया गया है। हालांकि, डायलॉग बोलते समय एक्टर ने जो इशारा किया था, वह अभी भी फिल्म में मौजूद है।"

वहीं, "राकेश बेदी जब अपना पेडीक्योर करवा रहे थे, तब उन्होंने जो गाली दी थी, और 'आरी आरी' गाने के सीक्वेंस में एक किरदार ने जो गाली दी थी, उसे भी म्यूट कर दिया गया है। फिल्म के कई सीन्स जिनमें इस तरह की कुछ और गालियां थीं, उनको म्यूट किया गया है। हालांकि, 'B*a' और 'Gu' जैसे शब्दों को म्यूट नहीं किया है।"

एक नाम को भी काल्पनिक नाम से बदला गया

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि CBFC ने कई बदलाव सुझाए थे। लिस्ट में शामिल 21 बदलावों में से कई में गालियों को म्यूट करना या बदलना शामिल था, हालांकि, ऑफिशियल कट लिस्ट में उन शब्दों का जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक जगह पर एक बिना गाली वाले शब्द को बदल दिया गया, जबकि दो दूसरी जगहों पर एक शब्द को म्यूट कर दिया गया और शायद एक नाम को किसी काल्पनिक नाम से बदल दिया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि, कुछ दिन पहले 'धुरंधर 2' का एक नया प्रिंट सिनेमाघरों में भेजा गया था। क्योंकि फिल्म मेकर्स ने फिल्म के एक वायरल सीन में हुई गलती को ठीक किया था। ये वही सीन था जिसमें शीशे में एक कैमरामैन नजर आ रहा था। इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हु थी।

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Dhurandhar Box Office Collection)

अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के 18 दिन बाद 'धुरंधर 2' भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस फिल्म ने 18 दिनों में भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1,013.77 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,600 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

ये भी पढ़ें

सुहागरात के सीन में रोने लगा था ‘चिरैया’ एक्टर, बताया- ‘मैं कांप रहा था जैसे किसी ने मेरी आत्मा को गंदा कर दिया हो’
मनोरंजन
Chiraiya Marital Rape Scene

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

रणवीर सिंह

Published on:

06 Apr 2026 04:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ की गालियों पर 18 दिन बाद एक्शन, एसपी असलम के फेमस डायलॉग को किया गया म्यूट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy
बॉलीवुड

11 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी बिपाशा बसु, कमबैक करने पर दिया ये बयान

Bipasha Basu Comeback In Bollywood
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

Ekta Kapoor On Bhoot Bangla Release Amid Dhurandhar 2
बॉलीवुड

हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

Natasa meet hardik pandya mother and whole family fans said couple love story new twist
बॉलीवुड

‘बाबा लाडला मरा तो ल्यारी में मनी दिवाली’, ‘धुरंधर 2’ के गैंगस्टर ने खोले राज, बोले- रहमान डकैत का राइट हैंड

Shrysh Zutshi On Playing Baba Ladla In Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.