‘धुरंधर 2’ की गालियों पर 18 दिन बाद एक्शन, एसपी असलम के फेमस डायलॉग को किया गया म्यूट

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt Scene Censored: इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है, पर कभी अपने किरदार तो कभी कहानी और डायलॉग्स के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रहती हैं। वहीं, इसकी चर्चा एक और वजह से भी हो रही थी, वो थी फिल्म में इस्तेमाल की गई गालियां। आम तौर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ऐसी गालियों को म्यूट कर देता है, लेकिन थियेटर्स में दर्शक ये देखकर हैरान थे कि इस 'धुरंधर 2' को बिना गालियों को म्यूट किए ही रिलीज करने की परमीशन मिल गई थी।