‘धुरंधर 2’ के सीन में हुई बड़ी गलती, लोगों ने पकड़ ली चूक, जानकर होगी हैरानी!

दिलचस्प बात यह है कि कुछ यूजर्स ने इस क्लिप की सत्यता पर भी सवाल उठाए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो AI से एडिट किया गया हो सकता है और फिल्म के असली सीन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं कुछ फैंस ने मजाकिया अंदाज में इसे हॉलीवुड फिल्म द 'डार्क नाइट' से प्रेरित ‘डिटेलिंग’ बता दिया, जहां कथित तौर पर ऐसी गलती की चर्चा पहले भी हो चुकी है।