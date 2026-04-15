बिकिनी शूट करते हुए सहम गए रणवीर सिंह, अभिनेत्री ने सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो शर्माते रहे

बिग बॉस मराठी में नजर आईं अभिनेत्री सोनाली राउत ने 'फिल्मी बीट' से बात करते हुए रणवीर सिंह के साथ अपने पुराने फोटोशूट के किस्से को याद किया है। सोनाली ने बताया है कि किस तरह से रणवीर के साथ उनका बिकिनी शूट रहा। सोनाली की मानें तो रणवीर फोटोशूट करते हुए काफी शरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि रणवीर जैसे आज काफी एनर्जेटिक और माचो लगते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव के हुआ करते थे। रणवीर शूट के दौरान काफी नर्वस थे और काफी सहम गए थे।