‘वरुण धवन के इतने बुरे दिन आ गए क्या?’, कंटेंट क्रिएटर ने लगाया अभिनेता की फिल्म पर आरोप, जवाब मिला- उम्मीद है आपको व्यूज मिलें

Varun Dhawan Hai Jawani To Ishq Hona Hai Controversy: वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का अभी पहला लुक ही सामने आया है और अभी से ही फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के लुक को लेकर पेड रिव्यू करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली हैं कटेंट क्रिएटर, जिन्होंने कहा है कि उन्हें इस फिल्म के लुक का पेड रिव्यू देने के लिए कहा गया था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकतीं। हैरानी की बात ये है कि क्रिएटर के वीडियो पर खुद वरुण धवन ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।