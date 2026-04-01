‘धुरंधर 2’ के फ्लॉप होने की उम्मीद कर रहा था बॉलीवुड, निर्देशक का चौंकाने वाला खुलासा

Dhurandhar 2 Bollywood Controversy: इनदिनों फिल्म 'धुरंधर 2' की बॉक्स ऑफिस सफलता पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ दर्शकों ने फिल्म को जबरदस्त प्यार दिया, वहीं दूसरी तरफ अब इंडस्ट्री अंदर से भी इस फिल्म को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में निर्देशक कुणाल कोहली ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिल्मी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जी हां, कुणाल कोहली के बयान के बाद एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई 'धुरंधर 2' से बॉलीवुड को जलन हुई है।