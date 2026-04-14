रणवीर सिंह ने ध्रुव राठी पर कसा जोरदार तंज? ‘धुरंधर’ की आलोचना पर बिना कुछ बोले दिया जवाब

दरअसल ध्रुव राठी ने फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताते हुए सत्ताधारी पार्टी का सबसे महंगा चुनावी प्रचार बताया था। साथ ही वो अब तक कई बार आरोप लगा चुके हैं कि धुरंधर को एक खास प्रोपेगेंडा के तहत ही बनाया गया है जिसमें पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए सरकार के फेवर किया गया है। उन्होंने इन्हीं वीडियोज में धुरंधर को बवडंर बताते हुए एक जोक किया था कि साल 2026 में भी इसकी सुनामी ऐसी ही जारी रहेगी। ध्रुव राठी के इसी वीडियो के बाद अब पहली बार रणवीर सिंह ने बिना कुछ कहे अपना जवाव दे दिया है।