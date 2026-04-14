पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने ‘धुरंधर’ पर फिर दिया बयान, रणवीर सिंह को लेकर कही दी बड़ी बात

Seema Haider On Ranveer Singh Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अभी भी धमाल मचा रही है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने ग्रोस कमाई के मामले में करीब 1800 करोड़ के आकंड़े को छू लिया है। फिल्म की कहानी को लेकर जबरदस्ता चर्चा हुई। इसी बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक बार फिर फिल्म को लेकर बात की। रणवीर सिंह को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।