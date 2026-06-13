‘वो पूरा सच नहीं था’, 370 की बिरयानी वाली बात बोलने वाले Himanshu Jangra का खुलासा, बोला- प्रणीत मोरे की वजह से मुझे बढ़ावा मिला

Himanshu Jangra On 370 Biryani Controversy: सोशल मीडिया पर इस वक्त 370 की बिरयानी विवाद का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले पर अब प्रणीत मोरे की माफी के बाद खुद विवादित बात बोलने वाले हिमांशु जांगरा ने चुप्पी तोड़ी है। हिमांशु ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया और खुद शो के होस्ट प्रणीत से उसे बढ़ावा मिला था।