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‘वो पूरा सच नहीं था’, 370 की बिरयानी वाली बात बोलने वाले Himanshu Jangra का खुलासा, बोला- प्रणीत मोरे की वजह से मुझे बढ़ावा मिला

Himanshu Jangra On 370 Biryani Controversy: प्रणीत मोरे के शो में 370 की बिरयानी वाली बोलने वाले शख्स ने पहली बार पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। हिमांशु ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 13, 2026

Himanshu Jangra On 370 Biryani Controversy

Himanshu Jangra On 370 Biryani Controversy (सोर्स- @ent_alert)

Himanshu Jangra On 370 Biryani Controversy: सोशल मीडिया पर इस वक्त 370 की बिरयानी विवाद का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले पर अब प्रणीत मोरे की माफी के बाद खुद विवादित बात बोलने वाले हिमांशु जांगरा ने चुप्पी तोड़ी है। हिमांशु ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया और खुद शो के होस्ट प्रणीत से उसे बढ़ावा मिला था।

हिमांशु जांगरा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया पर हर तरफ से ट्रोलिंग का शिकार हो रहा हिमांशु जांगरा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसे शो के होस्ट की ओर से बढ़ावा मिला था। जो भी उसने शो के दौरान बोला वो पूरी तरह से सच नहीं था।

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Published on:

13 Jun 2026 07:21 pm

Hindi News / Entertainment / ‘वो पूरा सच नहीं था’, 370 की बिरयानी वाली बात बोलने वाले Himanshu Jangra का खुलासा, बोला- प्रणीत मोरे की वजह से मुझे बढ़ावा मिला

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