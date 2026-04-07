पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने ‘धुरंधर’ देखकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं जहां रहती थी वहां असलियत यही

बता दें पाकिस्तान से भारत आई 'सीमा हैदर' ने अपने नवजात बेटे का नाम भारत रखा है। गुरुवार को नोएडा के रबूपुरा स्थित घर पर नामकरण संस्कार के दौरान सीमा ने खुशी जताते हुए कई बातें कहीं। उसका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सीमा हैदर ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है। वे बहुत खुश है और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। सीमा ने बताया कि वे क्रिकेट मैच में हमेशा भारत को सपोर्ट करती है।