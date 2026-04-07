7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने ‘धुरंधर’ देखकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं जहां रहती थी वहां असलियत यही

Seema Haider On Dhurandhar 2: फिल्म धुरंधर 2 को लेकर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने हाल ही में अपना रिएक्शन दिया है। सीमा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 07, 2026

Seema Haider On Dhurandhar 2

Seema Haider On Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)

Seema Haider On Dhurandhar 2: पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर बात की है। सचिन मीणा और बच्चों के साथ पिछले काफी समय से भारत में रह रही सीमा मीणा ने फिल्म देखने के बाद क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

सीमा हैदर ने 'धुरंधर' पर कही ये बात (Seema Haider On Dhurandhar 2)

सीमा हैदर से जब धुरंधर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने धुरंधर देखी। फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सच और असलियत है। सीमा ने कहा- मैं जहां रहती थी वो जगह पास ही है फिल्म में जो दिखाई गई है। बिल्कुल वैसा ही है वहां पर सबकुछ। सीमा हैदर ने साथ ही ये भी बताया कि उन्हें अभी धुरंधर 2 देखनी है। उन्होंने धुरंधर देखी है।

सीमा हैदर ने छठे बच्चे का नाम रखा भारत (Seema Haider On Dhurandhar 2)

बता दें पाकिस्तान से भारत आई 'सीमा हैदर' ने अपने नवजात बेटे का नाम भारत रखा है। गुरुवार को नोएडा के रबूपुरा स्थित घर पर नामकरण संस्कार के दौरान सीमा ने खुशी जताते हुए कई बातें कहीं। उसका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सीमा हैदर ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है। वे बहुत खुश है और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। सीमा ने बताया कि वे क्रिकेट मैच में हमेशा भारत को सपोर्ट करती है।

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जब भारत मैच जीतता है, तो उसे बहुत खुशी होती है। मैच के दौरान वे भगवान से प्रार्थना करती है कि भारत की ही जीत हो। सीमा ने आगे कहा कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। यहां हर जाति के लोग रहते हैं। सब मुझे प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। मुझे अपनी बहू मानते हैं। उसने साफ कहा कि अब वे पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती।'

बेटे का नाम रखने की कहानी

सीमा हैदर का यह छठा बच्चा है। इस बेटे का जन्म 18 फरवरी 2026 को नोएडा के एक अस्पताल में हुआ था। इससे पहले उसने एक बेटी को भी जन्म दिया था। नामकरण के दौरान पंडित जी ने नाम निकाला तो 'भ' अक्षर से आया। सीमा और उसके पति सचिन मीणा ने बहुत सोचा-विचारा। अंत में उन्होंने फैसला किया कि बेटे का नाम भारत रखेंगे। सीमा ने कहा कि भारत से सुंदर नाम और कोई हो ही नहीं सकता।

ये भी पढ़ें

विराट कोहली ने ‘धुरंधर 2’ की तारीफ में पढ़े कसीदें, फिल्म देखने के बाद रणवीर सिंह पर कही ये बात
बॉलीवुड
Virat Kohli Praised Dhurandhar 2

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 02:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने ‘धुरंधर’ देखकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं जहां रहती थी वहां असलियत यही

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव के ‘कर्ज’ पर मजाक पड़ा भारी, सपोर्ट में उतरे सलमान खान, दे डाली ये सलह

Salman Khan Support Rajpal Yadav cheque bounce Case after Saurabh Dwivedi Roasts says kaam toh aapko bahut milega
बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत बने राम, AI से एडिट फोटो देख बहन हुई इमोशनल, रणबीर पर कसा तंज?

Sushant Singh Rajput sister shweta post late brother lord ram ai photos viral she dig ranbir kapoor
बॉलीवुड

‘मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं’ 60 करोड़ की धोखाधड़ी पर राज कुंद्रा का फूटा गुस्सा, किया पोस्ट

Shilpa Shetty Husband Raj Kundra angry on 60 Crore Cheating Case said i want to justice
बॉलीवुड

‘उस दिन संगीता- सलमान का ब्रेकअप हो गया’ सोमी अली का खुलासा, बताया फार्महाउस पर क्या हुआ था

Somy Ali Big Revealed How Salman Sangeeta Bijlani breakup
बॉलीवुड

रामायणम् का सस्पेंस हुआ खत्म! शाहरुख खान के साथ करियर शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस बनेगी ‘मंथरा’, देखें फोटोज

रामायणम् का सस्पेंस हुआ खत्म! शाहरुख खान के साथ करियर शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस बनेगी 'मंथरा', देखें फोटोज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.