विराट कोहली ने ‘धुरंधर 2’ की तारीफ में पढ़े कसीदें, फिल्म देखने के बाद रणवीर सिंह पर कही ये बात

गौरतलब है कि निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म में कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन समेत कई कलाकार शामिल हैं। फिल्म के रिलीज होते ही इसकी कहानी और किरदारों को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी।