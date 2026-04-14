‘वो दर्दे में थीं लेकिन फिर भी खुश रहीं’, आशा भोसले को याद कर फूट-फूट कर रोने लगीं अरुणा ईरानी, बोलीं- शब्द ही नहीं हैं

अरुणा ईरानी ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा, आशा जी सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थीं लेकिन काफी प्यारी और हमेशा खुश रहने वालीं इंसान भी थीं। अरुणा ने भावुक होते हुए कहा, वो काफी दर्द में रहते हुए भी काफी खुश रहा करती थीं। वो जब भी मुझसे मिलती थीं तो काफी प्यार से मिलती थीं। काफी अच्छे से बात किया करती थीं। अरुणा ईरानी ने कहा कि आशा जी का यूं चले जाना भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।