कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री ने किया बॉयकॉय? अभिनेत्री बोलीं- मुझे किसी का मैसेज नहीं आता

बीते कुछ वर्षों में कंगना कई विवादों का हिस्सा रही हैं। कई बार उन्होंने खुलकर फिल्म इंडस्ट्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कई बड़े नामों के खिलाफ भी बयान दिए। यही वजह है कि उन्हें अक्सर बॉलीवुड की सबसे अलग और मुखर आवाज माना जाता है। जब उनसे आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सवाल किया गया कि उन्हें किसी ने मैसेज दिया या किसी ने बात की, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी मेसेज नहीं करता है।